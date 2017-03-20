В московском СИЗО был убит топ-менеджер "Роскосмоса" – СМИ

Как сообщает российское издание «КоммерсантЪ», тело топ-менеджера с ножевыми ранениями было обнаружено в изоляторе, в котором он находился с конца 2016 года в связи с обвинением в мошенничестве, совершенном им, по версии следствия, еще во время работы в авиационной отрасли около десяти лет назад. По факту гибели исполнительного директора «Роскосмоса» возбуждено уголовное дело об убийстве, однако подозреваемых в нем пока нет. Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что в госкорпорации настаивают на выяснении обстоятельств гибели Евдокимова и всестороннем расследовании дела.

О смерти Владимира Евдокимова в минувшую субботу сообщили его близкие друзья, уточнив, что тело топ-менеджера «Роскосмоса» было обнаружено рано утром в камере СИЗО-5. Позже факт обнаружения тела мужчины подтвердили в Главном следственном управлении СКР по Москве, сообщив, что Евдокимов скончался от колото-резаных ранений: два удара было нанесено в область сердца, еще один — в шею. По этому факту следователи столичного главка возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

По сведениям издания, тело Владимира Евдокимова было обнаружено в туалете следственного изолятора, около 04:00 по московскому времени одним из его сокамерников.

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Узнав о ЧП, сотрудники ФСИН и заключенные перенесли истекавшего кровью топ-менеджера «Роскосмоса» из туалета в камеру, попутно вызвав дежурившую в СИЗО-5 медсестру и карету скорой помощи. Однако прибывшим на место медикам оставалось только констатировать его смерть.

По словам источника “Ъ”, близкого к следствию, предварительный осмотр ран (судя по глубине проникновения лезвия) может свидетельствовать в пользу версии преднамеренного убийства. Подозреваемых в деле об убийстве пока нет, однако собеседник “Ъ” утверждает, что в числе прочих особенно тщательно будет прорабатываться версия о заказном убийстве, связанном с намерениями Владимира Евдокимова сотрудничать со следствием и дать показания в рамках расследуемого в отношении него уголовного дела.

По данным издания, в последний раз родственники господина Евдокимова общались с ним 17 марта. В разговоре с ним родные не услышали никаких признаков депрессии или панического состояния — напротив, он готовился к заседанию суда, где намеревался по-прежнему доказывать свою невиновность. 30 апреля суд планировал рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока ареста Евдокимова.