The Guardian: Россия обвинила экспертов в области кибербезопасности в предательских связях с ЦРУ

Об этом пишет Шон Уокер в статье "Россия обвинила экспертов в области кибербезопасности в предательских связях с ЦРУ", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

В Москве двум высокопоставленным чиновникам сфере кибербезопасности предъявлены обвинения в государственной измене за сотрудничество с ЦРУ, сообщает российское информагентство.

Обвинения стали дополнительной интригой в загадочном скандале, который послужил причиной распространения множества слухов в Москве на прошлой неделе. Это произошло вскоре после того, как американская разведка обвинила Россию во вмешательстве в выборы в США и взломе серверов Демократической партии.

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Сергей Михайлов был заместителем начальника Центра информационной безопасности ФСБ. О его аресте стало известно после серии утечек информации на прошлой неделе, вместе с ним арестовали его заместителя и нескольких гражданских лиц, но новости во вторник пошли гораздо дальше.

"Сергей Михайлов и его заместитель, Дмитрий Докучаев, обвиняются в нарушении присяги и сотрудничестве с ЦРУ", - заявило ИА "Интерфакс", со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

Вряд ли информационное агентство опубликовало бы это без официального разрешения, хотя это не обязательно означает, что информация правдивая.

В сообщении не говорится, обвиняют ли мужчин в том, что они агенты ЦРУ, или в том, что они передавали информацию через посредников.

Как сообщалось ранее в российских СМИ, Михайлов был задержан некоторое время назад, в театральной манере, на пленарном заседании верхушки ФСБ: ему на голову надели мешок и вывели из комнаты, обвинив в измене.

Его заместитель, Докучаев, как полагают, является известным российским хакером, по прозвищу Forb, он начал работать в ФСБ несколько лет назад, чтобы избежать тюремного заключения за свою хакерскую деятельность.

Кроме двух офицеров ФСБ, несколько недель назад также был арестован Руслан Стоянов, глава подразделения исследований компьютерных инцидентов в компании "Лаборатория Касперского".

На прошлой неделе Касперский подтвердил, что Стоянов был арестован и находится в московском СИЗО, хотя он заявил, что арест не связан с его работой в компании. В "Интерфакс" сообщили, что были арестованы четыре человека и еще восемь – это потенциальные свидетели по делу.

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Считается, что Докучаеву и Михайлову предъявлены обвинения в государственной измене, что влечет за собой наказание в виде до 20 лет лишения свободы. Обвинение в измене означает, что любое судебное разбирательство будет проходить в тайне.

Аресты и обвинения в измене, вскоре после того, как американская разведка обвинила Россию во вмешательстве в процесс выборов в США и взломе серверов Демократической партии, неизбежно вызывают вопрос о том, связаны ли эти аресты с историей на выборах в США.

В выходные "New York Times" цитировали одного бывшего и одного нынешнего чиновника США, которые сообщили, что именно информация от агентов помогла властям США определить, что за хакерскими атаками стоит Россия. В опубликованном для широкого доступа отчёте не было большинства реальных доказательств, которые могли бы подтвердить выводы, хотя, если вовлечены российские источники, то, разумеется, об этом не сообщат.

Хотя информация об арестах поступала в блоках, сложных для расшифровки, было ясно, что внутри ФСБ происходит что-то очень странное. В городе, где утечка информации о таких случаях почти исключена, нескольким российским медиа были предоставлены различные версии истории от инсайдеров. Можно предположить, что это либо тщательно организованная попытка получить информацию, либо фракции пытаются по-разному представить эту историю.

Большая часть информации позволяет предположить, что аресты связаны с "Шалтай-Болтай", группой хакеров, ставшей печально известной после публикации электронных писем чиновников Кремля. По сообщениям, бывший журналист, Владимир Аникеев, предположительно, глава группы, также является одним из арестованных.

Летом 2014 года представитель "Шалтай-Болтай" встречался с "The Guardian", в городе за пределами России, при условии, что в статье не будут описаны ни место, ни внешний вид собеседника.

Интервью прошло в малоизвестном лодочном клубе на окраине европейской столицы. Мужчина в рубашке в цветочек приплыл на лодке на середину реки и начал говорить только после того, как включил громкую музыку в салоне, чтобы никто не подслушивал.

Человек, который представился как Шалтай, сказал, что группа состоит ​​из хакеров, и, возможно, недовольных чиновников, и в ее распоряжении большой архив неиспользованных материалов, которые она может опубликовать в будущем. Он утверждал, что у группы есть все, начиная от записей каждого приема пищи Владимира Путина в течение последних нескольких лет до нескольких тысяч писем, отправленных внутренним кругом президента.

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В качестве доказательства, он достал ноутбук и открыл то, что на первый взгляд, казалось архивом электронной почты высокопоставленного кремлевского чиновника. Он предположил, что группа будет готова предоставить информацию клиентам, которые могут заплатить.

Предполагаемая роль Михайлова в схеме "Шалтай-Болтай" неясна. Другой источник в разведке так описал предполагаемую схему ИА "Интерфакс": "Каждый из участников делает свою работу. Некоторые люди разрабатывали и осуществляли кибератаки, в то время как другие работали с иностранной разведкой. Эти процессы происходили параллельно, но не пересекались".

Некоторые полагают, что Шалтай-Болтай могли участвовать в передаче информации западной разведке, другие считают, что появление группы в этом деле – уловка, чтобы отвлечь внимание от реальной истории с хакерскими атаками на выборах.

"Лично я считаю эти утечки [информации] о "Шалтай-Болтай" попыткой поспешно скрыть правду", - сказал Андрей Солдатов, соавтор недавно вышедшей книги о российской интернет- и кибербезопасности. "Михайлов и Стоянов были настоящими экспертами в одном, российском цифровом подполье, а не в том, что опубликовали "Шалтай-Болтай". Так что, если в обвинениях в измене и есть доля правды, то информация, которую они могли бы передать, вероятно, касалась неформальных игроков в хакерской схеме взлома демократов".

Во вторник, "Life", новостной интернет-портал с тесными связями со службами безопасности, сообщил, что сотрудники ФСБ провели обыск дома и дачи Михайлова и нашли более $ 12 млн (£ 10m) наличными, спрятанных в разных тайниках.