Смертная казнь за детское питание с меламином: приговор китайского суда

Китайский суд приговорил к смертной казни двух высокопоставленных сотрудников компании "Саньлу", выпускавшей детское питание с меламином. Эти молочные смеси стали причиной заболеваний почек почти у 300 тысяч маленьких детей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Еще несколько человек получили разные сроки тюремного заключения, большинство из них - также работники "Саньлу". Они признаны виновными в "создании угрозы общественной безопасности с опасными целями" либо преступлениях, связанных с "производством и реализацией поддельной либо некачественной продукции".

Суд города Шицзячжуан, где базируется "Саньлу", приговорил сегодня одного из подсудимых к смертной казни с двухлетней отсрочкой, еще три человека получили тюремные сроки от трех лет до пожизненного заключения. Ранее еще один человек был приговорен к высшей мере наказания и один - к пожизненному заключению. Всего по делу проходит 21 фигурант.

Как ранее писала "Правда.Ру", в ходе следствия было установлено, что только в августе-сентябре 2008 года компания "Саньлу" произвела 904 тонны отравленного меламином порошкового детского питания, которое почти полностью раскупили.

От заболеваний, вызванных меламином, в Китае скончались, по меньшей мере, шесть младенцев, прошли лечение еще 294 тысячи маленьких детей. Компания выплатила в качестве компенсации погибшим и на медицинскую помощь пострадавшим 902 миллиона юаней (свыше 130 миллионов долларов). Китайская продукция с меламином была обнаружена и за рубежом.