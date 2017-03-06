Меркель призвала Эрдогана охладить "горячие головы"

Об этом заявил представитель Меркель Штефан Зайберт, сообщает The Local.

"Нашим турецким партнерам мы хотели бы сказать: давайте говорить открыто и критически, но не забывать об особом значении наших отношений, и пусть верх возьмут холодные головы", - сказал он.

"Сравнения с нацистами всегда абсурдны и неуместны, потому что они ведут всегда к одному – тривиализации преступлений против человечества, совершенных нацистами", - добавил он.

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Ранее глава канцелярии Ангелы Меркель Петер Альтмайер назвал абсолютно неприемлемым сравнение политики Германии с "нацистскими методами", сделанное турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет "ЕвроПравда".

После отказа трех немецких городов проводить агитационные мероприятия турецких министров Эрдоган сравнил политику Германии в отношении Анкары с политикой национал-социалистов.

"Ваши методы ничем не отличаются от нацистских", - заявил он.