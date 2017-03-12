Трамп передумал: назначенного Обамой прокурора Манхэттена неожиданно уволили

Как сообщает Русская служба Би-би-си, министерство юстиции США 10 марта обзвонило всех 46 федеральных прокуроров, назначенных при прежней администрации и еще не покинувших свои посты, в том числе прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарару. Всех их попросили написать заявления об уходе. В минюсте отметили, что остальные 47 из 93 прокуроров, назначенные предыдущей администрацией, уже уволились добровольно.

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"Я не подавал в отставку. Только что меня уволили", - написал Бхарара в субботу в личном Твиттер-аккаунте, который он завел лишь в феврале.

"Работа на посту прокурора Южного округа Нью-Йорка всегда будет величайшей честью в моей профессиональной жизни", - добавил Бхарара.

Сообщение о том, что Бхарару попросили подать в отставку, было неожиданным, так как в конце ноября избранный президент встречался с ним в Трамп-Тауэр и попросил продолжить работу.

Как правило, назначенные предыдущим президентом страны руководители 94 окружных прокуратур уходят в отставку после вступления в должность нового главы Белого дома. Впрочем, не каждая новая администрация просит уйти в отставку всех прокуроров одновременно, хотя и подобные случаи в недавнем прошлом были.

Прит Бхарара был едва ли не самым заметным из федеральных прокуроров. Известность ему принесли ряд коррупционных дел, которые он вел, и громкие судебные процессы в сфере бизнеса.

В 2013 году он выиграл дело против хедж-фонда SAC Capital Advisors. Хедж-фонд Стивена Коэна тогда признал вину в мошенничестве с ценными бумагами и согласился выплатить рекордный штраф в размере 1,8 млрд долларов. После завершения судебного разбирательства SAC был вынужден прекратит деятельность в сфере инвестиционного консалтинга.

С лета 2016 года Бхарара вел расследование в отношении мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, которого заподозрили в коррупции в ходе предвыборной кампании 2013 года.

В числе находившихся в ведении Бхарары дел было судебное разбирательство против кипрской компании Prevezon Holding, принадлежащей Денису Кацыву, сыну вице-президента госкорпорации РЖД и бывшего главы Минтранса Московской области Петра Кацыва.

Как утверждал Прит Бхарара, через компании Кацыва-младшего отмывалась часть денег, похищенных в 2007 году из российского бюджета посредством крупномасштабной аферы, в которой были замешаны сотрудники правоохранительных органов России.