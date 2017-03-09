В США началось федеральное расследование после публикации WikiLeaks - СМИ

Об этом изданию CNN сообщили несколько американских чиновников, передает republic.

Телеканал уточняет, что совместную проверку проводят Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Федеральное бюро расследований (ФБР). Спецслужбы должны выяснить, каким конкретно образом данные попали к WikiLeaks – непосредственно от сотрудника ведомства или через работающего на ЦРУ контрактника.

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Опубликованная информация «в основном» подлинная, но нельзя с уверенностью говорить, что некоторые из документов не были изменены, отметили чиновники.

Источники также подчеркнули, что «одна из самых больших забот» федерального правительства – возможное обнародование WikiLeaks «опасного» компьютерного кода, с помощью которого проводятся операции (киберразведки), так как им могут воспользоваться другие хакеры и устроить «хаос за рубежом». Тем не менее собранные спецслужбой данные против «зарубежных целей» легальны, добавили собеседники CNN.

По информации Reuters, в спецслужбах считают контрактников наиболее вероятными виновниками утечки.

Как сообщал УНИАН, сайт WikiLeaks 7 марта опубликовал тысячи документов, которые якобы взяты из Центра кибер-разведки ЦРУ и открывают подробности инструментария американского кибершпионажа.

В случае, если документы настоящие, они могут подорвать уверенность потребителей относительно безопасности своих компьютеров, мобильных устройств и даже смарт-телевизоров.