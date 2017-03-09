В США началось федеральное расследование после публикации WikiLeaks - СМИ
В США началось федеральное расследование после публикации проектом WikiLeaks документов из ЦРУ.
Об этом изданию CNN сообщили несколько американских чиновников, передает republic.
Телеканал уточняет, что совместную проверку проводят Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Федеральное бюро расследований (ФБР). Спецслужбы должны выяснить, каким конкретно образом данные попали к WikiLeaks – непосредственно от сотрудника ведомства или через работающего на ЦРУ контрактника.
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Опубликованная информация «в основном» подлинная, но нельзя с уверенностью говорить, что некоторые из документов не были изменены, отметили чиновники.
Источники также подчеркнули, что «одна из самых больших забот» федерального правительства – возможное обнародование WikiLeaks «опасного» компьютерного кода, с помощью которого проводятся операции (киберразведки), так как им могут воспользоваться другие хакеры и устроить «хаос за рубежом». Тем не менее собранные спецслужбой данные против «зарубежных целей» легальны, добавили собеседники CNN.
По информации Reuters, в спецслужбах считают контрактников наиболее вероятными виновниками утечки.
Как сообщал УНИАН, сайт WikiLeaks 7 марта опубликовал тысячи документов, которые якобы взяты из Центра кибер-разведки ЦРУ и открывают подробности инструментария американского кибершпионажа.
В случае, если документы настоящие, они могут подорвать уверенность потребителей относительно безопасности своих компьютеров, мобильных устройств и даже смарт-телевизоров.