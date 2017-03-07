Завтра состоится экстренное заседание Совбеза ООН из-за очередных запусков ракет КНДР

Как сообщает Deutsche Welle, в понедельник, 6 марта, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил очередные ракетные испытания Северной Кореи. Он потребовал от Пхеньяна в дальнейшем отказаться от таких "провокаций".

"Такие действия нарушают резолюции Совета Безопасности и серьезно подрывают мир и стабильность в регионе", - заявил представитель генсека ООН.

Ранее того же дня КНДР осуществила запуск четырех ракет в сторону Японского моря. По данным Токио, три из них попали в 200-мильную зону, находящуюся под контролем Японии.

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В Пхеньяне заявили, что провели ракетные испытания как "тренировки" на случай атаки со стороны вооруженных сил США. Как сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК, потенциальной целью ракет были американские военные базы в Японии.

К осуждению северокорейских ракетных испытаний также присоединились правительства Германии и США. Американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ и исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ан.

По требованию США и Японии на среду, 8 марта, назначено экстренное заседание Совбеза ООН.

Согласно сообщению, в 2016 году КНДР произвела два испытания ядерного оружия и целый ряд ракетных пусков.