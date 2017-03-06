Немцев возмутило сравнение Эрдогана их политики с нацистской

Немецкие политики возмущены сравнением, которое позволил себе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне конфликта вокруг турецкой политической агитации в Германии, передает DW.

Министр юстиции Хайко Мас назвал высказывания Эрдогана "подлыми, не поддающимися пониманию и неприемлемыми" и призвал "отвергнуть их самым решительным образом".

Подобным образом отреагировал и председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в германском бундестаге Фолькер Каудер. "То, что президент одной страны, входящей в НАТО, так отзывается о другой стране, входящей в НАТО, - абсолютно невероятно и неприемлемо", - сказал он в тот же день.

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Генсек Христианско-социального союза (ХСС) Андреас Шойер заявил "о чудовищном промахе деспота из Босфора", позволившем себе столь "возмутительное и ошибочное" сравнение. А замглавы ХДС Юлия Клёкнер указала, что президент Турции должен извиниться.

Как известно, 16 апреля в Турции пройдет референдум о введении президентской республики. В начале марта три немецких города - Кельн, Гаггенау и Фрехен - отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам. МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре для разъяснений.

Официальный представитель президента Турции назвал отмену выступлений министров "скандальным решением" и обвинил ФРГ в лицемерии и создании благовидных предлогов для нарушения свободы слова.

В Германии проживают около 1,4 миллиона человек, которые имеют право голоса на выборах и референдумах в Турции. Именно они представляют интерес для турецких политиков, приезжающих выступать в ФРГ.