В загородном доме Франсуа Фийона прошли обыски

Об этом газета Le Monde сообщила в субботу, 4 марта, на своем сайте со ссылкой на источники, близкие к расследованию в отношении супруги кандидата в президенты Франции от консервативной партии "Республиканцы", как пишет DW.

По информации издания, операция проводилась сотрудниками Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF). Следственные действия были направлены, в частности, на то, чтобы точно оценить стоимость недвижимого имущества Фийона, уточняет газета.

В четверг, 2 марта, обыски состоялись в доме политика в седьмом округе Парижа.

Между тем в субботу, 4 марта, члены политкомитета "Республиканцев" обнародовали заявление, в котором оповестили, что в понедельник, 6 марта проведут специальное заседание, на котором детально обсудят ситуацию, сложившуюся вокруг кандидата на пост президента Франции.

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Согласно недавним опросам, приблизительно две трети французских избирателей хотели бы, чтобы Фийон отказался от участия в предвыборной гонке. Рейтинги показывают, что он уступает своим главным соперникам Эмманюэлю Макрону и Марин Ле Пен. Франсуа Фийон 1 марта сообщил, что не станет снимать свою кандидатуру и продолжит борьбу за пост президента Франции, несмотря на расследование в отношении его супруги.

Первый тур президентских выборов назначен на 23 апреля, второй пройдет 7 мая.