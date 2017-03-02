Молдова отозвала своего посла в Москве: СМИ узнали причины

В Кишиневе объясняют его противостоянием между президентом страны Игорем Додоном, объявившим приоритетом налаживание отношений с РФ, и проевропейским правительством, передает КоммерсантЪ.

Ранее Додон жестко выступил против назначения послами в ряд стран кандидатов, предложенных кабинетом. Ответом, уверяет высокопоставленный источник “Ъ” в администрации молдавского президента, стал отзыв посла в РФ, с которым Игорь Додон сработался.

Об отзыве посла в России на заседании правительства 1 марта сообщила заместитель главы молдавского МИД Даниела Морарь. Никаких пояснений она не сделала. На просьбу издания прокомментировать решение она ответила отказом.

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Брагиш в беседе с “Ъ” отказался от комментариев, сказав, что это преждевременно. Но отметил, что для него вся эта ситуация тоже стала сюрпризом. Один из действующих молдавских дипломатов на условиях анонимности сказал изданию, что Брагиш "давно был в списке на отзыв". "В Москве он слишком увлекся бизнес-интересами",— отметил собеседник, не пояснив, о чем именно идет речь.

Эксперты в Кишиневе полагают, что отзыв посла в России — результат неких интриг. "К работе Брагиша не было претензий, а соответственно, объективных причин для такого радикального решения тоже не было. Считаю, его кандидатура была удачным выбором для Москвы",— отмечает президент Института стратегических инициатив, бывший посол Молдовы в Австрии Андрей Попов. Он утверждает, что, по его информации, Брагишу даже не назвали объективных причин его отзыва. Попов не исключил, что у решения имеется "закулисная подоплека".

Примечательно, что отзыв посла случился после того, как Додон на брифинге рассказал о первых результатах налаживания им отношений с Москвой.