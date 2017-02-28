ООН: За последние дни из иракского Мосула бежали около 8 тысяч жителей

Согласно обнародованному во вторник, 28 февраля, сообщению Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов, с 19 февраля западную часть Мосула оставили около восьми тысяч горожан, как сообщает DW.

Подавляющее большинство из них направляется в районы к югу от города, отмечается в сообщении. Нередко беглецы "истощены", а их организмы "обезвожены", отмечается в сообщении.

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Напомним, иракская армия вместе с союзными шиитскими отрядами и силами самообороны курдов начала 19 февраля наступление с целью освобождения западной части Мосула от исламистов "Исламского государства".

Силы спецназа федеральной полиции Ирака взяли под контроль район Таяран в западной части Мосула. Это - первый район, который иракским силовикам удалось захватить от начала операции по освобождению западного Мосула.