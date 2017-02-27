Неформальный избирательный штаб Путина начнет работу за год до выборов - СМИ

В отличие от прошлых кампаний, на этот раз привлечь к ней могут госкорпорации и крупные госкомпании. Если будет востребована модель "корпоративной мобилизации", считают эксперты, партийная сеть станет вспомогательной, а кандидат пойдет на выборы как самовыдвиженец, передает КоммерсантЪ.

"Всем известно, когда по закону начинает работать избирательный штаб кандидата",— прокомментировал изданию информацию первый заместитель главы АП РФ Сергей Кириенко перед заседанием оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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Собеседники говорят, что опорой неформального штаба Владимира Путина могут стать госкорпорации и госкомпании. Это отказ от схемы, которая была использована в 2012 году. Тогда на выборах президента "Единая Россия" предоставила сеть для мобилизации избирателей и юридический пакет: она технически выдвигала президента, а публичную поддержку обеспечивали штабы народной поддержки. Ресурсов только "Единой России" будет недостаточно для президентских выборов: на выборах в Госдуму в 2016 году явка составила только 47,8% (52,6 млн человек), и в этом упрекали прежний состав политического блока Кремля.

Ранее СМИ сообщали, что с вице-губернаторами, ответственными за внутреннюю политику регионов, в Кремле отрабатывали тренинг при теоретической явке 70% и такой же поддержке основного кандидата.

Ранее УНИАН сообщал, что президент РФ Владимир Путин считает "нецелесообразным" проведение досрочных президентских выборов в 2017 году, но допускает их вероятность.