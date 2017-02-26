Задержан лидер оппозиции Кыргызстана - Reuters

Как сообщает Reuters, в связи с этим оппозиционер может быть устранен от участия в президентских выборах страны, которые пройдут 19 ноября.

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Согласно сообщению, оппозиционера Текебаева задержали в аэропорту по прилету из Турции. Генпрокуратура заявила, что подозревает Текебаева в получении взятки в размере $1 миллион от российского инвестора в 2010 году, пообещав ему помощь в получении контроля над местной телекоммуникационной компанией.

Во фракции Текембаева "Ата-Мекен" отрицают причастность своего лидера к коррупционным сделкам, заявив, что намеревались выдвинуть его кандидатуру на президентских выборах.