В СБ ООН отреагировали на смерть Чуркина, назвав его "выдающимся"

В Совете Безопасности ООН прокомментировали сообщение о смерти постпреда России Виталия Чуркина, называя его выдающимся дипломатом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

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"Члены Совета Безопасности глубоко опечалены известием о смерти посла Виталия Чуркина, выдающегося российского дипломата, постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года. Чуркин находился на дипломатической службе с 1974 года. В 90-е годы он был начальником управления информации МИД РФ, замглавы ведомства, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бельгии и Канаде. Он занимал пост постоянного представителя России при ООН и в Совете безопасности с 8 апреля 2006 года.