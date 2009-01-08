Конгресс США утвердил победу Обамы на выборах

В четверг на совместном заседании двух палат Конгресса США Барак Обама был официально утвержден победителем президентских выборов в ноябре 2008 года, передает агентство France Presse.

Вице-президент Ричард Чейни, выступая в качестве главы Сената, огласил результаты выборов, согласно которым в ходе голосования 4 ноября Обама набрал 365 голосов выборщиков, а его соперник от Республиканской партии Джон Маккейн - 173 голоса.

Ни Обама, ни Маккейн не присутствовали на церемонии, которая носит формальный характер и больше отдает дань традиции, отмечает агентство. Поскольку выборы в США проводятся с участием выборщиков, согласно 12-й поправки к Конституции США, после всеобщего голосования эти лица должны собраться у себя в штатах и проголосовать за кандидатов в президенты и вице-президенты. Затем результате голосования коллегий выборщиков штатов передаются в Конгресс.

Результаты последних выборов были внесены в официальные протоколы Конгресса. Таким образом, 8 января были завершены формальные процедуры перед инаугурацией, которая намечена на 20 января, уточняет Лента.ру.