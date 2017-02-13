Генсек НАТО осудил пуск ракеты КНДР

Об этом говорится в коммюнике Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Я осуждаю запуск КНДР баллистической ракеты. Это еще одно нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года", — заявил Столтенберг.

По его словам, "продолжающиеся провокации и нарушения обязывающих резолюций Совета Безопасности ООН подрывают региональную и международную безопасность". Генсек альянса также призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций, прекратить пуски с использованием баллистических технологий и вовсе прекратить разработку ракетной программы по требованию СБ ООН.

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"Я призываю КНДР не продолжать увеличивать напряженность и вернуться к заслуживающему доверия и значимому диалогу с международным сообществом", — заявил Столтенберг.

Пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в 07.55 по местному времени с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны и не нанесла никакого ущерба при падении.

После пуска ракеты КНДР Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов национальной безопасности. Действия КНДР вызвали резкое осуждение со стороны Токио и Сеула, которые назвали пуск баллистической ракеты провокацией против региона и угрозой безопасности международному сообществу. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета Безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Вашингтон поддерживает Токио, "своего замечательного союзника, на 100%".