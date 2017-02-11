17 человек погибли из-за давки на футбольном стадионе в Анголе

Инцидент произошел в пятницу, 10 февраля, в северо-западной части города Уиге, сообщает Associated Press. Сотни людей бросились к одному из входов на стадион, чтобы попасть на матч между командами Santa Rita de Cassia и Recreativo de Libolo.

В результате давки некоторые люди упали и были буквально растоптаны. Сообщается, что некоторые из погибших - дети.

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Президент страны Хосе Эдуардо выразил соболезнования семьям погибших и обязал чиновников начать расследование, и оказать помощь пострадавшим.

По данным Reuters, в результате инцидента пострадали около 76 человек, 17 из которых погибли. Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что сотни болельщиков штурмовали вход на 8-тысячный стадион, чтобы попасть на игру первого дивизиона чемпионата Анголы по футболу.