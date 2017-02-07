Трамп: СМИ намеренно скрывают информацию о терактах

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время посещения центрального командования армии во Флориде, пишет The Washington Post.

"Вы видели, что произошло в Париже и Ницце. Это происходит повсюду по Европе. Все дошло до такой точки, когда об этом уже даже не сообщается. И во многих случаях очень, очень нечестная пресса не хочет об этом сообщать", - сказал Трамп.

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По его мнению, у таких СМИ "есть на то свои причины, и вы это понимаете".

О каких терактах упоминал президент США, какие СМИ замалчивают о них и почему, осталось неизвестным.

Трамп на встрече с высшим командованием Вооруженных сил США также заявил о том, что США вместе с союзниками победят террористическую организацию ИГИЛ, но опять не стал вдаваться в детали.