The Daily Beast: США готовятся к информационной войне с Россией

Об этом пишет Тим Мак в статье "США готовятся к информационной войне с Россией", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Президент Трамп продолжает публично выражать симпатию Владимиру Путину. Но за кулисами, Соединенные Штаты тайно готовятся к информационной войне против России.

Во время президентской кампании 2016 года общественность узнала о концепции информации как оружия и его невероятной эффективности при правильном использовании. Используя WikiLeaks, RT и Sputnik, российское правительство пыталось посеять раздор среди американцев, говорится в недавнем докладе разведки США. В какой-то степени это удалось, путем усиления скептицизма общественности в отношении американских институтов и прессы – и с помощью подрыва кампании Хиллари Клинтон.

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"Россия пытается посеять хаос среди общественности, вызвать вопросы о том, что можно считать надежным, и породить недоверие в отношении институтов", - сказал Карл Альтау, директор Объединенного Балтийского Американского национального комитета, который выступает против российской дезинформации. "Это национальная угроза. Это то, о чем должны быть осведомлены ответственные граждане".

Вмешательство России в демократический процесс США застало многих американских политиков, когда они дремали, говорят наблюдатели. Но драматизм выводов разведки, до и после выборов Трампа, разбудил их.

"Этому не уделяли много внимания, до происшествия с Хиллари Клинтон [президентская кампания которой была перевернута с ног на голову из-за взлома и публикации писем из электронной почты] прошлым летом", - сказал Дональд Дженсен, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа, ведущего центра по российской информационно войне. "Если бы прошлой весной вы прошлись по городу, и спросили бы сенаторов и законодателей, является ли это проблемой, они бы ответили "нет"… Люди играют в догонялки".

Без лишнего шума, догонялки постепенно начинаются. Правительство Соединенных Штатов тратит десятки миллионов долларов, чтобы бороться с пропагандой Владимира Путина и других государственных субъектов. Это решение было принято Конгрессом в рамках ежегодного законопроекта оборонной политики на тысячи страниц.

Большая неопределенность в отношении новой инициативы контрпропаганды заключается в том, как формировать ее под управлением Трампа и будет ли администрация использовать пропагандистские средства с умом и в законных целях. Публичная симпатия Трампа к Путину заставляет усомниться в этом. И новая мера поднимает еще один вопрос: хорошая ли это идея, давать президенту еще один инструмент пропаганды?

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Как правило, ответ Конгресса врагам Америки принимает форму санкций – целевого давления на экономическое здоровье противника. Противодействие пропаганде и информационной войне более абстрактное и сложное, и часто проходит скрытно.

Но двухпартийная инициатива под руководством сенатора-республиканца Роба Портмана и сенатора-демократа Криса Мерфи утвердила выплату $ 160 млн в течение двух лет, на борьбу с пропагандой государственных игроков через малоизвестный межведомственный офис в Государственном департаменте под названием Global Engagement Center (Глобальный центр взаимодействия, GEC).

Закон о санкциях против России, поддерживаемый обеими партиями, представленный в прошлом месяце сенаторами Беном Кардином и Джоном Маккейном, еще больше расширит поддержку и выделит еще $ 100 млн GEC и другим, чтобы поддержать объективную российскую журналистику, противостоять "фальшивым новостям" и поддержать исследования последствий информационной войны.

Операция, которую межведомственный офис начнет позже в этом году, станет первым централизованным ответным ударом по россиянам с 1990-х, когда холодная война, казалось, оставила такую контрпропаганду позади.

GEC будет отслеживать иностранные пропагандистские кампании, анализировать тактику, и противостоять им с помощью ряда грантов для зарубежных журналистов, гражданских организаций и частных компаний.

"За счет прямого противодействия ложным историям и расширения возможностей местных средств массовой информации и некоммерческих организаций для защиты от внешних манипуляций, этот закон поможет поддержать наших союзников и интересы в этом все более нестабильном мире", - сказал Портман The Daily Beast.

Гранты будут отданы независимым организациям, например, веб-сайтам, как Bellingcat и StopFake.org , которые обеспечивают доступ к достоверной информации и противодействую ложным российским историям в Украине.

"Мы не можем отвечать на государственную пропаганду еще большим количеством государственной пропаганды. Правильный ответ – использовать главное преимущество, которое до сих пор есть у западных сообществ перед авторитарными режимами: действительно сильное, плюралистическое гражданское общество", - объяснила Алина Полякова, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета, одна из первых сторонников закона о GEC.

Центр глобального взаимодействия изначально был создан при администрации Обамы для борьбы с пропагандой ИГИЛ, но мера Портмана-Мерфи расширила его сферу действия, чтобы направить его против пропаганды государственных субъектов, в первую очередь России. Благодаря этой мере, также было увеличено финансирование, в 16 раз. Первоначально GEC получал только $ 5 млн в год для проведения операций, сообщают в офисе Мерфи.

Тем не менее, информационная война остается полем битвы, где у россиян гораздо больше опыта. Концепция – это формальная идея в декларациях российской военной доктрины, представленной в 2013 году. Путин подкрепляет свои слова действиями: по оценкам Поляковой, Россия выделяет, как минимум, $ 400 млн в год на информационную войну в Соединенных Штатах.

"У России есть хорошо продуманная, сложная информационная стратегия, которая стремится влиять на освещение событий и политику в западных странах ... непревзойденная по масштабу, сложности и злонамеренности", - сказала она.

В отличие от времен холодной войны, Путину не нужно продвигать коммунизм в советском стиле: он просто должен подорвать американскую демократию.

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"России не приходится продавать идеологию, ей просто необходимо использовать раскол на Западе и неуверенность Запада по поводу своих собственных ценностей и того, что верно, а что нет", - сказал Дженсен. "Запад излишне самонадеян… в отношении опасности, которую это представляет".

Соединенные Штаты, с другой стороны, большей частью отошли от антироссийской информационной войны, закрыв Информационное агентство США в 1999 году. Ресурсы, предназначенные для контрпропаганды, в последние годы были направлены на противодействие пропаганде джихадистов, а не русских, - и их эффективность оказалась весьма сомнительной.

Центр глобального взаимодействия, в оригинальной задумке администрации Обамы, должен был сосредоточиться на потенциальных экстремистах и распространении сообщений против ИГИЛ. Но у ИГИЛ было преимущество над кампанией Запада: Соединенные Штаты и их союзники не смогли договориться о сообщениях против ИГИЛ.

В одном из таких сообщений использовалось видео свирепств террористов – распятые тела и отрезанные головы среди них, оно подверглось критике со стороны некоторых экспертов, которые назвали его позорным и, возможно, даже полезным для противника.

Инициативы казались банальными, несмотря на усилия самых талантливых творческих умов Голливуда. Американские чиновники пришли к выводу, что ИГИЛ более успешен в распространении своих сообщений, чем США в борьбе с ними.

Другие усилия американцев в информационной войне, такие как расходы в $ 24 млн на самолет над Кубой, транслировавший американские телевизионные программы, которые тут же заблокировало кубинское правительство, были непродуманными или плохо организованными.

На рубеже десятилетия, Соединенные Штаты начали пытаться использовать доступ в Интернет и инструменты социальных сетей, чтобы расширить возможности диссидентов и борцов за демократию, в том числе в России. Эти усилия в таких социальных сетях, как Twitter и Facebook, имели обратный эффект, так как Путин счел эти инструменты поддерживаемыми США усилиями по его свержению – и теперь использует те же сети для распространения фальшивых или пророссийских новостей.

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Тем не менее, агрессивность России и эффективность на этом фронте, в сочетании с американской медлительностью, начали привлекать внимание разведки США. На одном из своих заключительных слушаний на Капитолийском холме, уходящий директор национальной разведки Джеймс Клэппер предложил восстановить информационное агентство США, чтобы противостоять дезинформации.

Эта идея заставила действовать законодателей обеих партий. Сенатор-демократ Крис Кунс и сенатор-республиканец Тодд Янг говорили о борьбе с российской пропагандой на слушании по утверждению кандидатуры Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря.

"Наши враги используют иностранную пропаганду и дезинформацию против нас и наших союзников, и до сих пор правительство США спало на посту. Мы должны делегитимизировать фальшивые новости, исходящие от России, Китая и других стран, и расширить доступ к фактической информации", - сказал Портман The Daily Beast. "Мы должны добиться выполнения закона и наладить работу нового центра, чтобы помочь противостоять обширной, и дестабилизирующей, иностранной пропаганде и операциям по распространению дезинформации, которые ведутся против нас нашими врагами за рубежом".

Во всяком случае, Трамп знает силу использования новых средств, вроде социальных медиа, для распространения контр-сообщений, - с далеко идущими последствиями. Как сказал бы друг президента и печально известный сторонник теорий заговора Алекс Джонс, идет война за ваши умы.