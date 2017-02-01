В США убийца священника может избежать смертной казни благодаря желанию покойного

Как пишет Русская служба Би-би-си, 71-летний католический священник Рене Роберт был застрелен в апреле 2016 года. Его изрешеченное пулями тело было обнаружено в лесу в штате Джорджия.

Как рассказывают в окружении священника, он всю свою жизнь помогал людям, попавшим в сложную ситуацию, в том числе бывшим заключенным и людям с психическими отклонениями.

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Один из таких людей, по версии следствия, и лишил Рене Роберта жизни. Перед судом предстал Стивен Мюррей. Священник помогал ему в течение нескольких месяцев, после чего Мюррей попросил его подвезти на машине, похитил, убил и забрал автомобиль.

На суде Мюррей заявил, что у него проблемы с психикой и что он потерял контроль над собой. Обвиняемый попросил прощения за свои действия.

Прокуроры намерены добиваться смертной казни для Мюррея, если присяжные признают его виновным.

Однако Рене Роберт еще в 1995 году подписал так называемую "декларацию жизни". Суть документа в том, что подписавший ее человек в случае его насильственной смерти просит не приговаривать людей, причинивших ее, к смертной казни. "Декларацию жизни" в США обычно подписывают противники смертной казни.

Около десятка священнослужителей, включая архиепископа Уилтона Грегори, пришли к зданию суда в городе Огаста (штат Джорджия), чтобы донести до судей позицию Роберта. Суду предоставили петицию, подписи под которой оставили почти 7,5 тыс. прихожан. В ней содержится призыв к властям штата уважить желание покойного.