Хакеры сообщили о ранении Трампа – СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В сообщении утверждалось, что "президент Трамп получил огнестрельное ранение в руку".

Вскоре после публикации пост был удален, однако целый ряд пользователей успел его ретвитнуть.

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Позднее в Twitter корпорации появилось сообщение о ложном характере размещенной информации: "Приносим свои извинения всем, кто увидел необычный твитт на нашем аккаунте этим утром. По всей видимости, нас взломали. Сейчас мы устанавливаем, каким образом".

Представитель медиакомпании уточнил, что принимаются меры, чтобы избежать повторения подобной ситуации.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп совершил свои первые законодательные действия на новом посту. В частности, Трамп направил кандидатов, которых он выбрал для своей администрации, на одобрение в Сенат и учредил День патриотизма.