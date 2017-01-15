Директор ЦРУ призвал Трампа следить за высказываниями и быть осторожным с Россией

Уходящий директор ЦРУ Джон Бреннан в воскресенье в интервью Fox News Sunday посоветовал Дональду Трампу, прежде чем тот займет президентское кресло, не прощать России ее недавние действия и следить за своими высказываниями.

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"Спонтанность-это не то, что защищает интересы национальной безопасности, и поэтому, когда он говорит или когда он реагирует, просто убедитесь, что он понимает, что последствия и влияние на Соединенные Штаты могут быть серьезными. Это больше, чем господин Трамп, это касается США", - цитирует Бреннана Reuters.

Как известно, Трамп на прошлой неделе обвинил разведывательное сообщество в возможной утечке информации наличии у Кремля компромата на него. В Twitter Трамп, он обвинил спецслужбы в методах, напоминающих "фашистскую Германию".

"Что я нахожу возмутительным, это сравнение разведывательного сообщества с нацистской Германией. Это большая обида", - сказал Бреннан.

Директор ЦРУ обеспокоен темой отношений США с Россией, которые Трамп пообещал улучшить.

"У Трампа еще нет полного понимания действий России", - сказал Бреннан, вспомнив аннексию Крыма, поддержку президента Башара Аль-Асада в гражданской войне в Сирии и действия Москвы в киберпространстве.

Ранее УНИАН сообщал, что американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году.

В свою очередь, адвокат и специальный советник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что опубликованный документ, в котором говорится о связи Трампа с россиянами – подделка.