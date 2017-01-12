В США в ДТП попал школьный автобус

00:07, 12 января 2017
Мир
500

В США произошла авария школьного автобуса с двумя десятками детей в штате Массачусетс.

ДЖОНАТАН СОТРУДНИКОВ ВИГГЗ/ГЛОБУС

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Boston Globe.

Школьный автобус перевернулся через ограничительную ограду на автостраде, когда перевозил учащихся из средней школы. В момент аварии в автобусе находилось 22 детей, которые были доставлены в больницу.

Читайте такжеВ Китае загорелся автобус: погибли 35 человек

Сообщается, что десять из них получили незначительные травмы, остальные двенадцать прошли медицинское обследование в качестве меры пресечения. Детей приняли три больницы. К счастью, никто не погиб.

По информации полиции, автобус выехал за пределы автострады и перевернулся после того, как его ударил пикап. Водители автобуса и пикапа не были госпитализированы. Полиция проводит расследование.

Напомним, 21 ноября в результате аварии школьного автобуса в американском штате Теннесси пострадали 23 детей, также сообщалось о шестерых погибших.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП