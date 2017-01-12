В США в ДТП попал школьный автобус

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Boston Globe.

Школьный автобус перевернулся через ограничительную ограду на автостраде, когда перевозил учащихся из средней школы. В момент аварии в автобусе находилось 22 детей, которые были доставлены в больницу.

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Сообщается, что десять из них получили незначительные травмы, остальные двенадцать прошли медицинское обследование в качестве меры пресечения. Детей приняли три больницы. К счастью, никто не погиб.

По информации полиции, автобус выехал за пределы автострады и перевернулся после того, как его ударил пикап. Водители автобуса и пикапа не были госпитализированы. Полиция проводит расследование.

Напомним, 21 ноября в результате аварии школьного автобуса в американском штате Теннесси пострадали 23 детей, также сообщалось о шестерых погибших.