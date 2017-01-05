Французская полиция на запрос Сербии задержала экс-премьера Косово

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на французские источники в полиции и МИД Косово.

Сербия считает Харадиная военным преступником за его роль в руководстве партизанским движением в бывшей южной сербской провинции Косово, которая объявила о своей независимости при поддержке Запада в 2008 году.

Харадинай недолго занимал пост премьер-министра Косово в 2004 и 2005 годах, в то время как она была под опекой Организации Объединенных Наций. Подчеркивается, что Харадинай дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном уголовном суде ООН в Гааге и был оправдан.

"Он был задержан французскими властями на основании ордера на арест, выданного Сербией в 2004 году, что для нас неприемлемо", – сообщает МИД Косово в своем заявлении.

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Министерство заявило, что оно делает все возможное, чтобы добиться его освобождения, что, как ожидается, состоится.

Французская пограничная полиция арестовала его после прибытия в аэропорт Базель-Мюлуз на востоке Франции на рейс из Приштины, сообщили источники агентства.

Французский источник в суде сообщил, что следственные органы в четверг начнут искать причины не выполнять просьбу о выдаче, особенно в том случае, если запрос сделан по политическим мотивам.

Отмечается, что Харадинай, лидер оппозиционной партии Альянс за будущее Косово (АБК), путешествовал с дипломатическим паспортом.