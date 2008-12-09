Алексия II похоронили в Богоявленском соборе в Москве

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II сегодня днем похоронили в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, гроб с телом 15-го предстоятеля Российской православной церкви после краткого заупокойного богослужения, которое возглавил митрополит Кирилл, опущен в могилу.

Планируется, временная деревянная надгробная плита на склепе впоследствии будет заменена каменной. Доступ верующих к гробнице после захоронения будет открыт со среды, 10 декабря.

Также 10 декабря на заседании Священного Синода в Москве будет определена дата проведения Поместного Собора, на котором должен быть избран новый предстоятель Русской православной церкви.

Как сообщал УНИАН, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II скончался 5 декабря на 80-м году жизни в подмосковном Переделкино. Отпевание Алексия II проходило в храме Христа Спасителя в Москве.