Руководить Русской православной церковью будет Владимир Сабодан?
Митрополит Киевский - старейший по хиротонии
Священный синод Русской православной церкви собирается на экстренное заседание в Москве в связи с кончиной Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. Заседание, как ожидается, состоится в субботу, передает РИА Новости.
"Ждем официального сообщения Священного синода", - сказал руководитель службы коммуникаций Внешних церковных связей Московского патриархата священник Михаил ПРОКОПЕНКО.
Сообщается, что сегодня состоится экстренное заседание тех членов синода, которые находятся в Москве.
Согласно церковным правилам, о кончине патриарха официально должен объявить именно синод.
По уставу, высшим лицом церкви после кончины ее предстоятеля становится старейший по хиротонии (рукоположению) из архиереев. В настоящее время таким иерархом является митрополит Киевский Владимир (Сабодан).
Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря на 80-м году жизни скончался Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй, 18 лет возглавлявший Русскую православную церковь.
Справка УНИАН. Митрополит Киевский и Всея Украины Владимир. Родился 23 ноября 1935 г. в с. Марковцы Летичевского р-на Хмельницкой обл. Украины в крестьянской семье. В 1954 г. поступил в Одесскую Духовную семинарию, в 1958 г.— в Ленинградскую Духовную академию, которую окончил в 1962 г. со степенью кандидата богословия. После окончания академии преподавал в ОДС, исполнял обязанности старшего помощника инспектора, одновременно занимал должность секретаря Одесского епархиального управления. 14 июня 1962 г. рукоположен во диакона, на следующий день — во иерея, 26 августа пострижен в монашество. В 1965 г. окончил аспирантуру при МДА, назначен ректором ОДС, возведен в сан архимандрита. В 1966 г. назначен заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме. 23 июня 1966 г. решением Священного Синода определен быть епископом Звенигородским, викарием Московской епархии, представителем РПЦ при Всемирном Совете Церквей в Женеве и настоятелем Женевского прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 9 июля 1966 г. хиротонисан во епископа Звенигородского. 28 ноября 1968 г. назначен епископом Переяслав-Хмельницким, викарием митрополита Киевского и Галицкого, Патриаршего экзарха Украины. 20 марта 1969 г. переведен на Черниговскую и Нежинскую кафедру, назначен временно управляющим Сумской епархией. С декабря 1970 по апрель 1973 г. ответственный редактор журнала Украинского экзархата «Православний вiсник». 18 апреля 1973 г. назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, ректором МДАиС. 9 сентября 1973 г. возведен в сан архиепископа. 18 апреля 1978 г. получил звание профессора МДА, 5 июня 1979 г. в МДА защитил диссертацию с присвоением ученой степени магистра богословия. 16 июля 1982 г. переведен на Ростовскую и Новочеркасскую кафедру, возведен в сан митрополита. 28 марта 1984 г. назначен Патриаршим экзархом Западной Европы. 30 декабря 1987 г. назначен Управляющим делами Московской Патриархии и постоянным членом Священного Синода. 27 мая 1992 г. Архиерейским Собором Украинской Православной Церкви избран митрополитом Киевским и всея Украины, Предстоятелем Украинской Православной Церкви. Награжден орденами св. равноап. кн. Владимира I степени, прп. Сергия Радонежского I степени, Андрея Первозванного I степени, орденом преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских I степени УПЦ, орденами Поместных Православных Церквей, государственным орденом Дружбы народов, украинским государственным орденом кн. Ярослава Мудрого III, IV и V степени.
В 1954 г. поступил в Одесскую Духовную семинарию, в 1958 г.— в Ленинградскую Духовную академию, которую окончил в 1962 г. со степенью кандидата богословия. После окончания академии преподавал в ОДС, исполнял обязанности старшего помощника инспектора, одновременно занимал должность секретаря Одесского епархиального управления.
14 июня 1962 г. рукоположен во диакона, на следующий день — во иерея, 26 августа пострижен в монашество. В 1965 г. окончил аспирантуру при МДА, назначен ректором ОДС, возведен в сан архимандрита. В 1966 г. назначен заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме.
23 июня 1966 г. решением Священного Синода определен быть епископом Звенигородским, викарием Московской епархии, представителем РПЦ при Всемирном Совете Церквей в Женеве и настоятелем Женевского прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
9 июля 1966 г. хиротонисан во епископа Звенигородского. 28 ноября 1968 г. назначен епископом Переяслав-Хмельницким, викарием митрополита Киевского и Галицкого, Патриаршего экзарха Украины. 20 марта 1969 г. переведен на Черниговскую и Нежинскую кафедру, назначен временно управляющим Сумской епархией.
С декабря 1970 по апрель 1973 г. ответственный редактор журнала Украинского экзархата «Православний вiсник». 18 апреля 1973 г. назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, ректором МДАиС.
9 сентября 1973 г. возведен в сан архиепископа. 18 апреля 1978 г. получил звание профессора МДА, 5 июня 1979 г. в МДА защитил диссертацию с присвоением ученой степени магистра богословия. 16 июля 1982 г. переведен на Ростовскую и Новочеркасскую кафедру, возведен в сан митрополита.
28 марта 1984 г. назначен Патриаршим экзархом Западной Европы. 30 декабря 1987 г. назначен Управляющим делами Московской Патриархии и постоянным членом Священного Синода.
27 мая 1992 г. Архиерейским Собором Украинской Православной Церкви избран митрополитом Киевским и всея Украины, Предстоятелем Украинской Православной Церкви.
Награжден орденами св. равноап. кн. Владимира I степени, прп. Сергия Радонежского I степени, Андрея Первозванного I степени, орденом преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских I степени УПЦ, орденами Поместных Православных Церквей, государственным орденом Дружбы народов, украинским государственным орденом кн. Ярослава Мудрого III, IV и V степени.