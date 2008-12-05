Руководить Русской православной церковью будет Владимир Сабодан?

Священный синод Русской православной церкви собирается на экстренное заседание в Москве в связи с кончиной Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. Заседание, как ожидается, состоится в субботу, передает РИА Новости.

"Ждем официального сообщения Священного синода", - сказал руководитель службы коммуникаций Внешних церковных связей Московского патриархата священник Михаил ПРОКОПЕНКО.

Сообщается, что сегодня состоится экстренное заседание тех членов синода, которые находятся в Москве.

Согласно церковным правилам, о кончине патриарха официально должен объявить именно синод.

По уставу, высшим лицом церкви после кончины ее предстоятеля становится старейший по хиротонии (рукоположению) из архиереев. В настоящее время таким иерархом является митрополит Киевский Владимир (Сабодан).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря на 80-м году жизни скончался Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй, 18 лет возглавлявший Русскую православную церковь.