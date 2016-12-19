Девять человек погибли в результате въезда грузовика в толпу людей в Берлине

23:26, 19 декабря 2016
Мир
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В результате въезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке Брайтшайдплац в центре Берлина погибли 9 человек.

REUTERS

Об сообщает полиция города на своей странице в Twitter.

В сообщении также говорится о большем количестве раненых. Полиция продолжает работать на месте происшествия.

Как сообщает Reuters со ссылкой N24, предполагаемый водитель грузовика, въехавшего в толпу на рынке в центре Берлина, был задержан полицией. Второй находившийся в кабине грузовике человек погиб.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественским ярмаркой, который находится рядом с церковью Гедехнискирхе. В результате инцидента есть погибшие, по меньшей мере 50 человек пострадали.

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Теги: #Берлин