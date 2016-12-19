Девять человек погибли в результате въезда грузовика в толпу людей в Берлине

Об сообщает полиция города на своей странице в Twitter.

В сообщении также говорится о большем количестве раненых. Полиция продолжает работать на месте происшествия.

Wir können 9 Tote & viele Verletzte bestätigen. Viele Kolleg. sind am #Breitscheidplatz im Einsatz um die Hintergründe zu ermitteln. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 19, 2016

Как сообщает Reuters со ссылкой N24, предполагаемый водитель грузовика, въехавшего в толпу на рынке в центре Берлина, был задержан полицией. Второй находившийся в кабине грузовике человек погиб.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественским ярмаркой, который находится рядом с церковью Гедехнискирхе. В результате инцидента есть погибшие, по меньшей мере 50 человек пострадали.