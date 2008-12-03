НАТО ждет четыре новых страны

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе заявили, что ожидают вступления Албании и Хорватии в Североатлантический альянс до апреля будущего года, передает радио «Свобода».

Министры также отметили, что Босния и Черногория достигли значительного прогресса в выполнении условий, необходимых для вступления в НАТО. Было подтверждено, что Македония получит приглашение вступить в НАТО, как только достигнет с Грецией решения спорного вопроса о названии страны.

Греция считает, что соседнее государство использует название "Македония", чтобы подчеркнуть претензии на северную греческую провинцию с таким же названием. Афины добиваются, чтобы Македония изменила название страны до того, как будет принята в НАТО.