В Турции во время пожара в школьном общежитии погибли 11 детей (видео)

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на местных чиновников.

"12 тел было обнаружено, 22 пострадавших доставлены в больницы", - цитирует Анатолийское агентство губернатора региона.

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На съемках, показанных по турецкому телевидению, можно увидеть охваченное огнем трехэтажное здание и пожарных, которые пытаются потушить пламя.

Сообщается, то это было частное общежитие, в нем проживали 34 ученика. Некоторые из пострадавших, чтобы спастить от огня, выпрыгивали из окон.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания, огонь быстро распространился из-за деревянных конструкций внутри здания.