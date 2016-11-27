Израиль одобрил покупку 17 истребителей-бомбардировщиков F-35
22:51, 27 ноября 2016Мир
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Кабинет безопасности Израиля одобрил закупку еще 17 малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II компании Lockheed Martin.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.
Таким образом, общий объем заказа этих боевых самолетов израильским правительством достиг 50 единиц.
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В заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что решение было принято единогласно.
Lockheed Martin разрабатывает три версии этого самолета - для Пентагона, а также для девяти стран, уже подписавших контракты об их поставке - Южной Кореи, Израиля, Великобритании, Японии, Австралии, Турции, Италии, Норвегии и Голландии.
Первые два самолета F-35 будут доставлены в Израиль к концу года.
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