Россия намного уступает силам НАТО в Черном море

Черноморский флот Российской Федерации в разы уступает по своим возможностям флотам стран НАТО в Черном море.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор ИЛЮХИН, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Сегодня Черноморский флот по своим возможностям в четыре раза уступает турецкому флоту. Могу сказать, что ЧФ в случае присутствия в Черном море американского флота будет уступать еще больше, а в целом натовцам мы уступаем в Черном море в 20 раз»,- подчеркнул В.ИЛЮХИН.

По его мнению, для того, чтобы укрепить ЧФ, необходимо строить новые корабли, но за последние годы для всех ВМС России было построено только 7 современных военных кораблей.

«Могу заверить Вас (Украину - УНИАН), что наш Черноморский флот для Украины никакой угрозы не представляет, и вы можете спать спокойно - воевать мы с Украиной не хотим», - сказал В.ИЛЮХИН.

В тоже время он заявил, что не исключает, что «руководство Украины может спровоцировать конфликт с Россией».

Также, по его мнению, новый Президент США Барак ОБАМА будет делать все, что укрепить господство США в Средиземноморье и в бассейне Чорного моря.

В.ИЛЮХИН предполагает, что если в мире будут возникать геополитические конфликты, то они будут возникать в зоне Каспия, в зоне Кавказа и в зоне Чорного моря.