Дроны-камикадзе и российские ракеты пробудили самый старый конфликт бывшего Советского Союза - Bloomberg

Об этом пишет Зульфугар Агаев в статье "Дроны-камикадзе и российские ракеты пробудили самый старый конфликт бывшего Советского Союза", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Армения и Азербайджан, технически находятся в состоянии войны из-за Нагорного Карабаха, несмотря на перемирие, заключенное при посредничестве России 22 года назад. Страны продолжают наращивать свои арсеналы спустя всего семь месяцев после самых ожесточенных боев за последние два десятилетия. Армения приобрела баллистические ракеты "Искандер" российского производства, а Азербайджан заявил о том, что провел испытания боевых дронов, произведенных в Израиле, и ведет переговоры с Пакистаном о покупке высокотехнологичного оружия.

"Это гораздо более серьезная гонка вооружений", - сказал Заур Шириев, сотрудник академии Chatham House в Лондоне. "Она может значительно увеличить вероятность будущих вспышек".

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Перевооружение поднимет ставки, если напряженность между Арменией (союзником России) и Азербайджаном (приближенным к члену НАТО Турции) снова усугубится. Соседние страны потратили почти $ 27 миллиардов на оборону в 2005-2015 годах. Конфликт, в пределах досягаемости трубопровода компании BP, снова угрожает выйти из-под контроля. Переговоры при посредничестве России и США зашли в тупик, растет неопределенность после победы Дональда Трампа на выборах.

После распада Советского Союза в 1991 году, армяне захватили Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В конфликте погибли 30 000 человек, более миллиона были перемещены. Мирный договор так и не был подписан, несмотря на переговоры с участием России, США и Франции, которые пытались остановить боевые действия в 1994 году.

В основном, армянское население анклава в 1991 году объявило о своей независимости, которая не была признана на международном уровне, они настаивают на своем праве на самоопределение. Азербайджан говорит, что готов предоставить региону больше автономии, чем в советский период, но требует уважения к своей территориальной целостности.

Военная мощь

Азербайджан, третий по величине производитель нефти в бывшем Советском Союзе, преобразовал свое нефтяное богатство в военную мощь, став крупнейшим импортером основных видов оружия в Европе за десятилетие. Согласно данным Стокгольмского Международного института по исследованию проблем мира, до 2015 года страна потратила $ 22,7 млрд на военные нужды. Ее годовые расходы на оборону превышают весь государственный бюджет Армении.

Эта щедрость стала благом для таких компаний, как Уралвагонзавод, подконтрольное государству предприятие по производству боевых танков в центральной части России со времен Второй мировой войны, и Elbit Systems Ltd., крупнейшего израильского военного подрядчика, котирующегося на бирже.

Насилие вспыхнуло в апреле, тогда в течение четырех дней боевых действий, в которых участвовали сотни танков и самолетов, были убиты более 200 солдат с обеих сторон. Прежде чем Россия успела договориться о перемирии, Азербайджан восстановил контроль над несколькими холмами, которые уступил армянам 23 года назад. На прошлой неделе появились сообщения о новых нарушениях режима прекращения огня, противоборствующие стороны обвиняют друг друга.

"Дроны-камикадзе"

Во время апрельских столкновений произошло первое известное использование "дронов-камикадзе" Азербайджаном, летательный аппарат со взрывчаткой врезался в автобус, перевозивший армянских добровольцев. СМИ, включая Радио Свободная Европа, утверждали, что определили тип оружия, это был дрон "Harop" израильского производства. Министерства обороны Израиля и Азербайджана отказались подтвердить или опровергнуть использование дронов "Harop".

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В сентябре Азербайджан заявил, что он построит "сотни" камикадзе и других боевых беспилотных летательных аппаратов с использованием израильской технологии.

Армения также укрепила свои возможности, получив кредит от России в размере 200 миллионов долларов на покупку и модернизацию оружия и другого военного снаряжения. Страна продемонстрировала свои ракеты "Искандер" на параде в честь Дня независимости в сентябре в Ереване.

К югу от Баку расположен Сангачальский нефте- и газоперерабатывающий терминал, находящийся под управлением азербайджанского филиала "British Petroleum". В случае размещения ракет малой дальности в Нагорном Карабахе, терминал окажется в пределах досягаемости огня. В течение последних 20 лет Азербайджан привлек более $ 60 млрд инвестиций в энергетические проекты ВР и ее партнеров.

Представитель российской государственной компании-посредника по продаже оружия "Рособоронэкспорт", Вячеслав Давиденко, отказался давать комментарии по поводу какого-либо оружие, поставленного Армении.

Россия подчеркнула, что также продает военную технику Азербайджану. Она поставила ракеты в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, пост-советского военного союза, сообщает газета "Ведомости".

Неустойчивое равновесие?

"Армения пыталась похвастаться оружием, чтобы удержать Азербайджан от дальнейших нападений и продемонстрировать твердую позицию во время неустойчивого военного баланса сил", - сказал Ричард Киракосян, директор Центра региональных исследований в Ереване. "Эта ракетная система способна поражать важную инфраструктуру и уязвимые объекты в Баку и по всей территории Азербайджана. Вот почему баланс сил теперь немного выровнялся".

Азербайджан отвергает любые изменения в военном балансе, и демонстрация ракетного арсенала Армении, конечно, не ослабила напряженность. Министерство обороны Азербайджана ответило проведением учений с участием систем ПВО С-300 российского производства и пригрозило принять ответные меры с применением "тысяч ракет", если Армения попытается использовать "несколько" своих [ракет]. Кровопролитные столкновения в зоне конфликта возобновились в прошлом месяце, когда 12 ноября Азербайджан начал одни из своих самых масштабных военных учений.

Тупиковая ситуация

Читайте такжеКонфликт в Карабахе: президенты Армении и Азербайджана проведут переговоры в ВенеСтремление к военному превосходству усложнило посредничество. Переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе зашли в тупик, сообщила Россия, которая в июне помогала организовать встречу между президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном. Американским, российским и французским дипломатам не удалось убедить их в ближайшее время встретиться снова.

Между тем, увеличивается возможная цена любого возобновления насилия.

"Поставка Россией ракет "Искандер" и других систем тяжелого оружия Армении" потенциально может "увеличить цену для обеих сторон возможного будущего вооруженного конфликта", - сказал Мэтью Брайза, бывший заместитель помощника государственного секретаря США, который также был послом в Азербайджане и посредником на переговорах по Карабаху.