Средняя зарплата в Польше выросла до 1 тысячи долларов

Средний размер заработной платы в Польше в ІІІ квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 236 злотых (около 80 дол.) - до 2,970 тыс. злотых (почти 1 тыс. дол.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Польши.

В комитете отметили, что это номинальная зарплата (до налогообложения), а реальная ("чистая" на руки) за этот же период составила 2 тыс. 140 злотых (720 долларов).

В комитете также отметили уменьшение темпов роста зарплаты в третьем квартале до 9,8% с 11,6% в ІІ квартале 2008 года по сравнению с ІІ кварталом 2007.

Как сообщал УНИАН, минимальная номинальная зарплата, установленная польским правительством в 2008 году, составляет 1 тыс. 126 злотых (375 долларов).

Средний размер пенсии в Польше в ІІІ квартале года составил 550 долларов, "ренты" от 460 до 500 долларов.

В 38-миллионной Польше из-за финансового кризиса могут остаться без работы 100 тыс. человек из 25 млн. профессионально активного населения.

Справка УНИАН. По состоянию на 13 ноября средний курс доллара к злотому Национального банка Польши составляет 3 злотых за доллар.