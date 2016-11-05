В жилых кварталах Багдада прогремели взрывы, есть погибшие

В Багдаде в нескольких жилых кварталах сегодня прогремели четыре взрыва. Об этом сообщает Associated Press.

В результате взрывов в городе погибли 10 человек, еще 37 получили ранения. В полиции отмечают, что бомбы в районах Шейх Омар, Абу-Грейб, Рашид и Обаиди были заложены на обочинах дорог.

Правоохранители предполагают, что это убийства по религиозному признаку.

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Больше всего погибших и пострадавших от взрыва в районе Шейх Омар, там прогремел мощнейший взрыв, убив трех человек и ранив девять.

Пока ответственность за взрывы не взяла ни одна террористическая организация.

Напомним, сегодня в Ираке авто с беженцами из Мосула подорвалось на минах, 18 погибших, среди них 17 беженцев и полицейский из конвоя сопровождения.

Бомбы сработали, когда грузовик с людьми покинул город Хавиджа, расположенный примерно в 120 километрах к югу от Мосула.