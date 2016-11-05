Суд в Турции арестовал лидеров оппозиционной прокурдской партии

Как сообщает агентство dpa, среди арестованных - двое сопредседателей партии Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, передает Deutsche Welle.

Тем временем в ДПН в ответ на арест их лидеров заявили о "конце демократии в Турции, и назвали эти события "гражданским путчем", который устроил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В партии призвали западных лидеров к поддержке.

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Аресты оппозиционных политиков вызвали резкую критику и беспокойство со стороны Евросоюза. В частности, ранее в пятницу президент Европарламента Мартин Шульц заявил, что такими действиями турецкие власти "не только отодвигает Турцию дальше от демократии, но и поворачивается спиной к ценностей, принципов, норм и правил, которые лежат в основе отношений между Турцией и ЕС".

В ответ на критику из Европы в правительстве Турции ответили, что аресты политиков состоялись в рамках законодательства страны.

Ранее УНИАН сообщал, что полицейские задержали двух лидеров Демократической партии народов Турции — крупнейшей оппозиционной партии страны.