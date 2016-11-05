В сирийском городе Алеппо вновь возобновились бои - СМИ
В результате авиаудара погибли четверо мирных жителей, в том числе один ребенок.
После завершения паузы в боевых действиях в сирийском городе Алеппо вновь возобновились бои.
Сегодня были осуществлены авиаудары по западным окрестностям Алеппо, где находятся повстанцы, кому из участников боевых действий в регионе принадлежала эта авиация, не уточняется, передает Deutsche Welle.
Как сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаудара погибли четверо мирных жителей, в том числе один ребенок.
Читайте такжеСреди погибших в Сирии российских наемников оказался помощник депутата Госдумы - Reuters
Накануне, в пятницу, 4 ноября, в Алеппо действовала десятичасовая пауза в боевых действиях, объявленная для отхода боевиков и эвакуации больных и раненых. Вместе с тем повстанцы заявили, что не верят обещаниям сирийского и российского режимов. Во время паузы в боевых действиях 4 ноября из Алеппо не вышел ни один человек. По данным ООН, в восточной части Алеппо находятся в ловушке около 275 тысяч мирных жителей, а также 8 тысяч повстанцев.
По данным организации, все стороны в Алеппо ведут боевые действия, которые приводят к большому количеству жертв среди мирного населения и атмосфере террора в городе.
Как сообщал УНИАН, 20 октября Россия ввела "гуманитарную паузу", во время которой Москва и сирийское правительство обязались прекратить бомбардировки. 23 октября правозащитники сообщили о возобновлении атак с воздуха.