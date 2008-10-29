Россия надеется, что Коновалюк нароет на Ющенко и без нее

Россия сожалеет, что власти Украины «бравируют» поставками оружия в Грузию.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей РЯБКОВ, слова которого приводит российская газета «Коммерсант» в номере от 29 октября с.е. в статье «Виктора Ющенко бьют его же оружием».

По словам С.РЯБОВА, есть целый ряд международных документов, регулирующих продажу оружия, под которыми подписывались украинские власти.

"Это документ ОБСЕ от 1993 года, регулирующий передачу обычных вооружений, также есть документ ОБСЕ о легком и стрелковом оружии. Но в случае с Украиной речь идет о тяжелом наступательном вооружении. Причем Киев не отрицает факты его передачи Грузии перед конфликтом и задолго до него», - сказал С.РЯБОВ.

«Мы этот вопрос ставим во всех международных форматах и сожалеем о том, что украинские коллеги бравируют своими нарушениями", - подчеркнул он.

При этом С.РЯБОВ отметил, что наказать Украину международными санкциями практически невозможно. "Санкции — это прерогатива Совбеза ООН, и все наши попытки установить эмбарго на продажу оружия в Грузию натолкнулись на противодействие стран, прикрывающих агрессора", - подчеркнул он.

Также в статье отмечается, что при всей серьезности претензий к Киеву Москва до сих пор не обладает собственными доказательствами незаконной торговли оружием украинскими властями.

"У меня нет информации о том, что Россия проводит собственное расследование на этот счет. Мы дождемся расследования комиссии украинского парламента и в зависимости от его результатов будем принимать те или иные решения", - сказал замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Игорь ЛЯКИН-ФРОЛОВ. (Как известно, комиссию ВР по расследованию поставок украинского оружия в Грузию возглавляет регионал Валерий Коновалюк - УНИАН)

Как сообщал УНИАН 28 октября Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на заседании комиссии по ВТС заявил, что Россия будет учитывать в своей политике, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, действия стран, снабжавших Грузию вооружениями и поддержавших Михаила СААКАШВИЛИ в августе.