Что Медведев сделал со своими миллионами

Президент России Дмитрий Медведев сообщил, что не стал снимать свои сбережения, переводить их в доллары или покупать акции.

"Все свои счета в банках я сохранил", - говорится в ответе главы РФ на вопросы читателей "АиФ".

Читатель газеты из Омска спросил у Медведева, как президент распорядился имеющимися у него на счетах в банках, согласно предвыборной декларации о доходах, 2 миллионами 700 тысячами рублей.

"Денег не снимал, не переводил рубли в доллары и не покупал акции", - заявил Медведев.

"Уверен, что моим накоплениям, так же, как и деньгам остальных российских вкладчиков, ничего не угрожает", - подчеркнул он.

РИА Новости