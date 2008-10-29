Что Медведев сделал со своими миллионами
12:23, 29 октября 2008Мир
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Президент РФ отвечал на вопросы сограждан
Президент России Дмитрий Медведев сообщил, что не стал снимать свои сбережения, переводить их в доллары или покупать акции.
"Все свои счета в банках я сохранил", - говорится в ответе главы РФ на вопросы читателей "АиФ".
Читатель газеты из Омска спросил у Медведева, как президент распорядился имеющимися у него на счетах в банках, согласно предвыборной декларации о доходах, 2 миллионами 700 тысячами рублей.
"Денег не снимал, не переводил рубли в доллары и не покупал акции", - заявил Медведев.
"Уверен, что моим накоплениям, так же, как и деньгам остальных российских вкладчиков, ничего не угрожает", - подчеркнул он.
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