США выделили $12 миллионов помощи пострадавшим от урагана "Мэтью" странам

Правительство США приняло решение о выделении дополнительных 12 миллионов долларов в помощь государствам, пострадавшим от недавнего разрушительного урагана "Мэтью", бушевавшего в Карибском бассейне, задев также юго-восток США, сообщает LB.ua со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Марка Тонера.

"Агентство США по международному развитию (USAID) сегодня заявило о выделении более 12 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки общин, пострадавших от урагана "Мэтью", - отметил представитель Госдепа.

Учитывая это решение, общая помощь со стороны американского правительства составляет почти 14 миллионов долларов, выделенных на неотложные усилия по ликвидации последствий урагана "Мэтью" на Гаити, Ямайке и Багамских островах.

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Как сообщил Тонер, финансирование охватывает обеспечение питьевой водой, продовольствием, предметами первой необходимости пострадавших регионов, в том числе около 7 миллионов долларов в рамках продовольственной программы ООН.

Представитель США также сообщил, что накануне USAID и Пентагон отправили свои миссии на Гаити для оказания поддержки в ликвидации последствий стихии на острове.

"Мэттью" cтал самым сильным ураганом в Карибском бассейне за последние 10 лет, достигнув наивысшей, пятой категории по шкале Сафира - Симпсона. Скорость доходила до 230 километров в час.

Число жертв урагана "Мэтью" на Гаити превысило тысячу человек. В США стихия обрушилась на пять штатов.