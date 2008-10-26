Сегодня 6 лет со дня гибели заложников в Театральном центре в Москве

Митинг в память о жертвах "Норд-Оста" пройдет сегодня около театрального центра на Дубровке в Москве.

23 октября 2002 г. 40 чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального центра на Дубровке (Москва). В заложниках оказались 923 человека. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни, разместили взрывные устройства в зале театрального центра, среди них было 10 женщин, обвязанных поясами со взрывчаткой.

Заложников удерживали в течение 24-25 октября, за это время Иосифу Кобзону, Леониду Рошалю, Ирине Хакамаде удалось уговорить выпустить в общей сложности свыше 20 человек.

26 октября около 6 утра специальные подразделения ФСБ России начали операцию по штурму здания, первой частью которой стало закачивание газа, название которого до сих держится в секрете, предположительно фентанил или фторотан. В результате применения газа погибли 130 (по другим данным 174) заложника, из которых десятеро детей, и пострадали более 700 человек. Были уничтожены все боевики.