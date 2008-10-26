Cуд признал право Обамы баллотироваться в президенты США

Федеральный суд подтвердил право сенатора Б.Обамы быть кандидатом в президенты США, отклонив иск прокурора Филиппа Берга, сообщает Associated Press.

Ф.Берг высказал сомнение в том, что кандидат в президенты от Демократической партии США имеет право баллотироваться на должность главы государства. Прокурор предположил, что Б.Обама не был гражданином США с самого рождения или временно потерял гражданство во время проживания за рубежом.

В решении суда говорится, что Ф.Берг не смог предоставить неопровержимых доказательств своих подозрений.

Б.Обама является сыном американки и гражданина Кении, напоминает РосБизнесКонсалтинг . После развода мать Б.Обамы вышла замуж за гражданина Индонезии, выехав вместе с сыном из страны. Конституция США позволяет баллотироваться на пост президента страны лишь людям, получившим права американского гражданства по рождению.