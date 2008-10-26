«Фаину» захватили 14-18-летние пацаны?

В ходе переговоров об освобождении из пиратского плена экипажа судна “Фаина” было достигнуто согласие относительно подключения к переговорному процессу совета старейшин племен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,Н.КАРПАЧЕВА, которая находится в Кении с рабочим визитом, продолжает переговоры об освобождении экипажа «Фаины». По ее мению, процесс вошел в решающую стадию, а необходимость вмешательства старейшин объясняется тем, что 14-18-летние пираты, хотя и не прислушиваются во всем к старшим, однако не могут абсолютно игнорировать позицию старейшин.

Вчера состоялось заседание Совета старейшин того сомалийского племени в Хобио, к которому принадлежат пираты, захватившие «Фаину», сообщили УНИАН в пресс-службе КАРПАЧЕВОЙ.

Посол Сомали в Кении Мохамед Али НУР заверил Н.КАРПАЧЕВУ, что пираты никогда не убивают команду и никогда не захватывают груз. Ни разу такого случая не было, подчеркнул посол.

По результатам переговорного процесса, который продолжается в Кении, решен вопрос относительно поставок на судно продуктов питания, в частности, масла, сахара, сухого молока и спагетти, а также питьевой воды, поскольку ничего другого в этой части Сомали приобрести невозможно.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия на берег.

Пираты, по разным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.