Европарламент намерен признать Голодомор преступлением против человечества

Европарламент планирует признать Голодомор преступлением против человечества и выразить соболезнования украинскому народу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместном проекте резолюции Европарламента, текст которого содержится на официальном сайте парламента.

Проект резолюции состоит лишь из двух пунктов. В первом предлагается признать Голодомор ужасным преступлением против украинского народа и против человечества; сурово осудить такие действия, в частности, против украинского крестьянства, которые сопровождались массовым уничтожением людей и нарушением прав и свобод; выразить симпатию украинскому народу, который пережил трагедию Голодомора, а также – выразить уважение тем, кто умер в результате искусственного голода 1932-1933 годов; призвать страны бывшего СССР открыть их архивы по Голодомору для проведения исследований, касающихся организации этой трагедии.

Во втором пункте резолюции предлагается поручить Президенту Европарламента направить текст резолюции в Совет ЕС, Еврокомиссию, правительству и парламенту Украины, Генеральному секретарю ООН, Генеральному секретарю ОБСЕ и Генеральному секретарю Совета Европы.

Совместная резолюция была согласована представителями группы народных партий, группы либералов, «зеленых» и группы «Союз за Европу наций». Представители группы социалистических партий также поставили подписи под этим проектом резолюции.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европарламент планирует провести дебаты на тему почтения памяти жертв Голодомора. В четверг, 23 октября, парламент планирует одобрить резолюцию по этому вопросу.