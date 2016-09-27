Экс-премьер Австралии призвал Россию признать причастность к катастрофе МН17

Об этом сообщает news.com.au.

"Я убежден, что чем раньше Россия признает свое участие во всем этом и предложит компенсацию семьям жертв, тем лучше", - подчеркнул Эбботт.

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При этом экс-премьер Австралии не возлагает вину за катастрофу лично на Путина, однако заявил, что российский президент несет большую ответственность.

Кроме того, как пишут австралийские СМИ, в России утверждают, что ракету, которая попала в самолет Malaysia Airlines, запустили из-за пределов контролируемой пророссийскими боевиками территории. В свою очередь Эбботт отвергает такую информацию.

Напомним, в России утверждали, что один украинский самолет был в непосредственной близости от MH17 в день катастрофы. Это было "подтверждено" данными российских радиолокаторов и несколькими свидетелями из местных, которые сумели разглядеть в воздухе на высоте 10 км "один, а может и два Су-25".

Генеральный конструктор самолета опроверг российскую версию крушения MH17 и заявил: Су-25 не может сбить самолет, летящий на высоте 10,500 метров.

26 сентября в РФ заявили, что в районе катастрофы MH17 не наблюдалось никаких посторонних объектов, которые могли стать причиной разрушения лайнера.

Следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к выводу, что самолет "Малазийских авиалиний" рейса МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук".

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет "Боинг-777" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 38 погибших были гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.