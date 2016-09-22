Авиация Асада нанесла удар по Алеппо, 11 погибших
20:44, 22 сентября 2016Мир
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В результате авиаудара ВВС режима Башара Асада по подконтрольным оппозиции районам Суккери и Энсари в Алеппо погибли 11 и ранения получили 30 человек.
Разрушенный Алеппо / REUTERS
В частности, в Суккери погибли девять мирных жителей и 15 получили ранения.
В Энсари погибли два и ранены 15 человек, пишет Анадолу.
Раненые госпитализированы.
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Представитель Управления гражданской обороны Алеппо Неджип Энсари сообщил, что самолеты ВКС России и ВВС Асада со вчерашней ночи нанесли по Алеппо 150 ударов.
Только в утренние часы ВКС России сбросили 16 фосфорных бомб на район Бустан аль-Каср.
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