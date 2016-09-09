Назначена дата выборов нового президента Узбекистана

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК страны. "Принято решение об определении 4 декабря 2016 года, воскресенья, днем выборов президента Республики Узбекистан", - говорится в заявлении Центризбиркома.

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Накануне премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев был назначен временно исполняющим обязанности президента страны.

Как сообщал УНИАН, президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября на 79-м году жизни после перенесенного 27 августа инсульта. Причиной смерти названо "острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), приведшее к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности".

Каримов правил страной около 27 лет. В субботу, 3 сентября, он был похоронен на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.