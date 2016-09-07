Генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Грузию

По словам генсека, альянс поддерживает намерение Грузии вступить в блок, передает Би-би-си. "Грузия как страна-аспирант располагает всеми механизмами, чтобы подготовиться к вступлению в НАТО... НАТО единодушна в поддержке Грузии на этом пути", - сказал Йенс Столтенберг на заседании комиссии НАТО-Грузия.

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Визит Столтенберга в преддверии парламентских выборов в Грузии называют очередным подтверждением поддержки со стороны альянса.

"Этот визит является важнейшим посылом с точки зрения поддержки и развития нашей страны, это очень сильный посыл с точки зрения поддержки территориальной целостности и суверенитета, и, конечно, с точки зрения поддержки и признания реформ демократизации, осуществленных в Грузии", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Для Североатлантического совета это четвертый визит в Грузию. В ходе него запланированы встречи генсека НАТО с представителями руководства Грузии и его выступление в Национальной библиотеке перед грузинскими студентами.