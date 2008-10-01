Сомалийские пираты заявили о своем "единстве в борьбе за справедливость"

Представитель сомалийских пиратов Сугеле Али (Sugule Ali), находящийся на борту захваченного сухогруза «Фаина», опроверг в телефонном разговоре с агентством Франс Пресс информацию о перестрелке между пиратами и гибели троих из них.

"Мы сплочены как и ранее, и между нами не было никаких конфликтов. Все это пропаганда, которую распространяют люди, не осведомленные в ситуации. Мы едины в том, чтобы наказать тех, кто злоупотребляет водами Сомали", - сказал пират.

"В любом случае, это не наша проблема, кто владелец оружия, наша задача получить 20 миллионов долларов", - добавил он, отметив, что "это не выкуп, а штраф за незаконную транспортировку оружия через воды Сомали".