Сомалийские пираты заявили о своем "единстве в борьбе за справедливость"
20:11, 01 октября 2008Мир
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"Не наша проблема, кто владелец оружия"
Представитель сомалийских пиратов Сугеле Али (Sugule Ali), находящийся на борту захваченного сухогруза «Фаина», опроверг в телефонном разговоре с агентством Франс Пресс информацию о перестрелке между пиратами и гибели троих из них.
"Мы сплочены как и ранее, и между нами не было никаких конфликтов. Все это пропаганда, которую распространяют люди, не осведомленные в ситуации. Мы едины в том, чтобы наказать тех, кто злоупотребляет водами Сомали", - сказал пират.
"В любом случае, это не наша проблема, кто владелец оружия, наша задача получить 20 миллионов долларов", - добавил он, отметив, что "это не выкуп, а штраф за незаконную транспортировку оружия через воды Сомали".
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