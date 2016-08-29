Иран развернул российскую С-300 для защиты своего ядерного объекта

Как передает радио "Свобода", командующий силами противовоздушной обороны Ирана Фарзад Эсмаили сообщил по государственному телевидению, что защита ядерных объектов страны имеет первостепенное значение при любых обстоятельствах. Он добавил, что "сегодня небо Ирана является одним из самых опасных в регионе".

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На видео, среди в числе прочего оружия, показали грузовик-носитель С-300 (зенитно-ракетный комплекс) в Фордо, который поднимает свои ракетные пусковые установки в небо. Эти кадры появились после того, как верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выступил с речью о том, что военная мощь страны применяется исключительно с оборонительной целью.

"Система С-300 является системой обороны, а не нападения, однако американцы сделали все возможное, чтобы Иран не получил ее", – подчеркнул Хаменеи.

Фордо – завод по обогащению урана, построенный в горах в центральной части Ирана (неподалеку от города Кум). Официально обогащение урана в Иране остановили. Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций в рамках подписания исторического соглашения с шестью мировыми лидерами.