Райс: Россия занимается анахроничной демонстрацией военной силы

Госсекретарь США Кондолизза Райс заявила, что политика российских властей ведет Россию по пути к международной изоляции и обесценивает ее позицию на мировой арене, сообщает CNN.

Выступая с речью о взаимоотношениях России и США в Фонде Маршалла (Вашингтон), Райс обвинила Россию в развязывании конфликта с Грузией, однако признала, что на Грузии лежит ответственность за начало боевых действий.

"Правительство Грузии начало крупную военную операцию в Цхинвали и других районах сепаратистской территории", - сказала госсекретарь, выразив сожаление по поводу гибели российских миротворцев. "Российское руководство нарушило территориальную целостность Грузии и провело полномасштабное вторжение на ее территорию через международно признанные границы", - приводит BBC слова К.Райс.

По мнению госсекретаря, эти действия являются следствием "ухудшающейся в целом модели поведения России", другими признаками которой становятся "использование нефти и газа как политического оружия", "угрозы нацелить ядерное оружие на мирных соседей" и "преследование российских журналистов и диссидентов".

Признание Россией Абхазии и Южной Осетии Райс назвала попыткой "расчленить" единое и независимое государство Грузии.

Оценивая политические последствия действий России на Кавказе, госсекретарь США заявила, что поведение России создает образ "авторитарной страны во внутренней политике и агрессивной – во внешней". Это, по ее словам, не даст никакого результата, и страны Запада не позволят России навязывать им свою позицию, в том числе и в том, что касается расширения НАТО и возможного принятия в альянс Грузии и Украины.

Россия также не сможет изменить ход истории анахроничной демонстрацией военной силы и полетом стареющих бомбардировщиков Ту-160 к одному из латиноамериканских автократов, говорится в тексте речи госсекретаря США.

Райс также обвинила Россию в использовании природных ресурсов как политического оружия. "Если Россия хочет стать чем-то большим, чем поставщиком энергоресурсов, ее руководству необходимо признать неприятную истину: для успешного развития России необходимо мировое сообщество, и с этим ничего не поделаешь", - цитирует слова Райс CNN.

Несмотря на резкую критику, Райс заявила, что США продолжат сотрудничество с Россией в таких областях, как университетское образование и борьба со СПИДом. "Мы продолжим оказывать поддержку тем россиянам, которые хотят свободного будущего для своей великой страны", - заявила она.

По материалам СМИ